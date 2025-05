Ex Ilva: Urso, non tutto indotto colpito, al lavoro per definire ristori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'In questa fase complessa, e' importante chiarire che non tutto l'indotto sara' colpito. Le attivita' di manutenzione degli impianti continueranno e garantiranno lavoro e continuita' a svariate aziende del territorio. Per agire con equita' ed efficacia, istituiremo un gruppo tecnico insieme ai commissari, con l'obiettivo di distinguere tra le imprese che hanno subito danni effettivi e quelle che non ne hanno risentito. Solo cosi' potremo garantire ristori adeguati, basati su dati oggettivi, anziche' su stime approssimative. Il Governo c'e', e continuera' a essere al fianco del sistema produttivo per superare insieme questa fase delicata. Sono certo che anche la Regione fara' la sua parte. Ci vuole la massima collaborazione'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo con le aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto in corso al Mimit.

