Ex Ilva: Urso non risponde su cordata italiana, 'non turbo il mercato'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Per la vendita dell'ex Ilva "domani e' la data in cui i Commissari hanno chiesto ai due offerenti di concretizzare l'offerta vincolante e tutto posso fare tranne turbare il mercato" afferma il ministro dell'industria e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso di una conferenza stampa con l'omologa tedesca Katherine Reiche a chi gli chiede della presenza, eventuale, anche di una cordata italiana per rilevare il gruppo siderurgico. Urso sottolinea che il decreto dello scorso primo dicembre sull'ex Ilva contiene misure importanti e va considerato "un piano di rilancio produttivo".

