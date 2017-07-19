Ex Ilva: Urso, mi auguro a Taranto sintonia tra attori come a Terni e Piombino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - 'Faccio appello a tutti gli attori affinche' anche qui in Puglia, a Taranto, ci possa essere quella sintonia tra tutte le istituzioni che ci ha consentito prima di rilanciare il polo siderurgico di Terni, poi di predisporre tutte le misure per la rinascita dell'acciaio green a Piombino. A Taranto la sfida sicuramente e' piu' difficile'. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di posa della prima pietra dello stabilimento Versalis di Brindisi.

'La siderurgia italiana - ha aggiunto - continua a crescere, a differenza di altre europee. I numeri sono positivi e con queste nostre azioni, con le misure di salvaguarda che abbiamo ottenuto in Europa, con la revisione del Cbam e del meccanismo perverso degli Ets e con l'Industrial Accelerator Act, che contiene il principio del Made in Europe, avremo costruito in Europa le condizioni per far crescere ulteriormente la siderurgia green nel nostro Paese'.

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(RADIOCOR) 06-07-26 12:44:11 (0276) 5 NNNN