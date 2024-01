Ex Ilva: Urso incontra presidente Regione Puglia Emiliano

Confronto anche su piano siderurgico nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per parlare della situazione dell'ex Ilva.

Nel corso della riunione - si indica in una nota del Mimit, il ministro ha illustrato le misure messe in campo dal Governo e quelle di prossima introduzione, anche in riferimento alla salvaguardia delle aziende dell'indotto di Acciaierie d'Italia. Inoltre, l'incontro e' stato occasione per un confronto sulle prospettive del sito siderurgico di Taranto e sul piano siderurgico nazionale.

