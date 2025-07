Ex Ilva: Urso incontra associazioni d'impresa e indotto per aggiornamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un incontro di aggiornamento con le associazioni d'impresa di Taranto e le rappresentanze datoriali dell'indotto ex Ilva.

Alla riunione - che si e' svolta in videocollegamento - sono intervenuti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i vertici dell'Associazione Indotto Aigi e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, oltre ai rappresentanti locali di Confindustria, Confartigianato, Confapi, Confimi, Confederazione Aepi, Casartigiani, Cna, Conftrasporto e Confartigianato Trasporti. Il confronto, come indicato in una nota del Mimit, si e' svolto in vista della definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale, prevista al Mimit per giovedi' 31 luglio, alla presenza della Regione e degli enti locali pugliesi.

Nel corso della riunione, il ministro Urso ha presentato ai partecipanti le due ipotesi del piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto, sottoposte agli enti locali, illustrandone le rispettive ricadute sul territorio in termini di investimenti e sviluppo industriale, anche per quanto riguarda le imprese della filiera e dell'indotto. Urso ha quindi illustrato le conclusioni del Comitato tecnico in merito all'approvvigionamento del gas, annunciando che, ove il Comune di Taranto non fosse in condizione di pronunciarsi nel Consiglio Comunale convocato per domani, sara' comunque necessario condividere gli obiettivi e le modalita' del piano di decarbonizzazione per quanto riguarda la realizzazione dei forni elettrici in sostituzione degli attuali altiforni, ai fini dell'aggiornamento della gara in corso per l'assegnazione degli impianti dell'ex Ilva. Il ministro ha infine illustrato i contenuti del decreto-legge ex Ilva, in corso di approvazione in Parlamento, e ha confermato che le organizzazioni sindacali sono state convocate a Palazzo Chigi venerdi' mattina, prima della definizione delle nuove modalita' della gara.

