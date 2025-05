Ex Ilva: Urso, in prossimo Dl anche una nuova norma per risorse Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'Il Governo ha dimostrato fin dall'inizio un impegno fermo e concreto per salvaguardare l'indotto dell'ex Ilva. Abbiamo messo in campo, con celerita' ed efficacia, tutti gli strumenti nazionali, per oltre 120 milioni di euro. Abbiamo inoltre introdotto, su richiesta della Regione, una norma per sbloccare le risorse inutilizzate dalla Puglia. Ci e' stato chiesto di predisporre una nuova norma in tal senso, e la inseriremo prontamente nel prossimo decreto-legge che dovra' affrontare gli aspetti contingenti. Per noi vale sempre il principio della piena e leale collaborazione tra gli organi dello Stato'. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Tavolo indotto ex Ilva in corso al Mimit. Urso ha anche evidenziato come con la Regione Puglia sia in corso 'un confronto costruttivo anche sull'Aia e rispetto allo stazionamento temporaneo di una nave rigassificatrice, condizioni preliminari per ogni negoziato'.

