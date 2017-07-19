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            Ex Ilva: Urso, in gara c'e' anche un quarto big europeo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - Nella gara internazionale per l'ex Ilva 'si e' aggiunto un quarto grande operatore europeo'. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a un panel del Meeting di Rimini. 'Dobbiamo salvare l'Ilva ed evitare - avverte - che sia una bomba sociale e produttiva per il territorio'.

            Enr-

            (RADIOCOR) 25-08-26 15:21:00 (0400) 5 NNNN

              


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