Ex Ilva: Urso, in gara c'e' anche un quarto big europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - Nella gara internazionale per l'ex Ilva 'si e' aggiunto un quarto grande operatore europeo'. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a un panel del Meeting di Rimini. 'Dobbiamo salvare l'Ilva ed evitare - avverte - che sia una bomba sociale e produttiva per il territorio'.

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(RADIOCOR) 25-08-26 15:21:00 (0400) 5 NNNN