Ex Ilva: Urso illustra a Bitetti piano decarbonizzazione e accordo di programma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto oggi una riunione in videoconferenza con il nuovo Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, sul futuro dello stabilimento ex Ilva. Nel corso del confronto, si legge in una nota, il ministro ha illustrato con dovizia di particolari al sindaco i contenuti del piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto e della bozza dell'accordo interistituzionale che sara' alla base dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Urso ha poi esposto al Sindaco le norme contenute nel decreto recentemente approvato dal Cdm, con particolare riferimento alle risorse stanziate e alle loro finalita', le norme sul DRI e sull'indotto, soffermandosi anche su quanto riguarda la struttura commissariale ai fini della riconversione industriale. Infine Urso ha aggiornato Bitetti sullo stato dei negoziati con i tre player internazionali che hanno manifestato interesse per l'intero asset aziendale dell'ex Ilva. Un nuovo incontro e' previsto per il 25 giugno.

Com-cel

(RADIOCOR) 18-06-25 19:04:26 (0680) 5 NNNN