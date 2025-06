Ex Ilva: Urso, i tre gruppi che hanno fatto offerte sono alla finestra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "I tre grandi gruppi industriali internazionali che hanno fatto delle offerte per l'intero asset" Ex Ilva "sono alla finestra.

Vogliono sapere, giustamente, se lo stabilimento avra' l'autorizzazione integrata ambientale, anche sanitaria, come richiedono le norme italiane ed europee per produrre. Perche' nessuno compra un asset che non ha la licenza a produrre".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Sky Tg24. "Ed e' per questo che ci stiamo confrontando con le Regioni, i Comuni e le Province, Taranto e Puglia per un accordo di programma interistituzionale che definisce sostanzialmente che cosa essi intendono fare in quella realta' produttiva. E che consenta poi un rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in modo che gli investitori sappiano cosa possono produrre e se possono produrre. Incombe tra l'altro una sentenza del tribunale di Milano proprio su questa materia .

Nel contempo i tre grandi player internazionali guardando dalla finestra le nostre azioni vogliono sapere se potranno acquisire gli altiforni perche' uno degli altiforni in funzione e' tutt'ora sotto sequestro inibitorio da parte della Procura.

Una volta che si definiranno questi due aspetti preliminari, sara' possibile ai soggetti internazionali, grandi player industriali nel campo, decidere se concludere e chi vorra' concludere il negoziato".

