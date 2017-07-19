Ex Ilva: Urso, Governo disponibile anche ad intervento pubblico se necessario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Il Governo e' "in campo per assicurare la continuita' produttiva degli stabilimenti e il processo di decarbonizzazione, anche valutando l'intervento di un soggetto pubblico, laddove richiesto e necessario, a supporto del piano industriale". E' l'indicazione che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fornito oggi nel corso dell'incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, e il sindaco di Statte, Fabio Spada, per discutere del futuro dell'ex Ilva.

Il ministro ha anche riferito di interlocuzioni avviate con importanti player industriali "che hanno manifestato il proprio interesse a investire nell'area di Taranto". La prima ricognizione ha "portato a individuare oltre 15 potenziali progetti d'investimento (nei settori della manifattura avanzata, energia, logistica, tecnologie digitali e agroindustria), con ricadute occupazionali prioritariamente indirizzate al bacino di lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto".

