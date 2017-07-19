Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: Urso, Governo disponibile anche ad intervento pubblico se necessario

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Il Governo e' "in campo per assicurare la continuita' produttiva degli stabilimenti e il processo di decarbonizzazione, anche valutando l'intervento di un soggetto pubblico, laddove richiesto e necessario, a supporto del piano industriale". E' l'indicazione che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fornito oggi nel corso dell'incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, e il sindaco di Statte, Fabio Spada, per discutere del futuro dell'ex Ilva.

            Il ministro ha anche riferito di interlocuzioni avviate con importanti player industriali "che hanno manifestato il proprio interesse a investire nell'area di Taranto". La prima ricognizione ha "portato a individuare oltre 15 potenziali progetti d'investimento (nei settori della manifattura avanzata, energia, logistica, tecnologie digitali e agroindustria), con ricadute occupazionali prioritariamente indirizzate al bacino di lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto".

            Com-cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 05-12-25 19:07:09 (0602)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.