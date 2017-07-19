Ex Ilva: Urso, Governo disponibile anche ad intervento pubblico se necessario -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - "Gli investimenti - ha indicato Urso - potranno insediarsi su diverse aree gia' individuate: porzioni dello stabilimento ex Ilva non piu' destinate ai fini produttivi (140 ettari immediatamente disponibili e 30 da bonificare), aree demaniali portuali (210 ettari in concessione e 240 non concessi), aree del demanio militare dismesse o in corso di dismissione per oltre 350 ettari, oltre a 2.000 ettari industriali gia' fruibili nel Consorzio ASI di Taranto. Potranno altresi' insediarsi su aree idonee che possano in futuro rendersi disponibili, incluse le aree SIN". Il ministro Urso ha infine ribadito che, in raccordo con le organizzazioni sindacali e con la Regione Puglia, il Governo operera' affinche' "la transizione industriale avvenga nel pieno rispetto delle tutele occupazionali, adottando - nei tempi e nei modi piu' appropriati - ogni iniziativa utile, incluse misure straordinarie, per garantire un percorso equilibrato per i lavoratori coinvolti".

