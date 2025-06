Ex Ilva: Urso, garantiremo nuove risorse per attivita' e sicurezza lavoratori

Ma non andra' in prossimo Cdm con norma per cassa La Perla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - 'Sull'Ilva quello che e' certo e' che noi garantiremo con nuove risorse il mantenimento e la manutenzione degli impianti anche per la sicurezza dei lavoratori'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo La Perla, parlando dell'ex Ilva. Alla domanda sul fatto che ancora non e' stata fatta una quantificazione di queste risorse, Urso ha replicato: 'Lo vedremo tra pochi giorni'. Intanto, si procedera' 'all'attivazione con anticipo della cassa integrazione', ha continuato Urso, spiegando che comunque la cassa per i lavoratori ex Ilva non sara' inserita nello stesso provvedimento che andra' al prossimo Cdm sui dipendenti di La Perla, Piombino e altre aziende specifiche.

'Nel prossimo Cdm avremo un provvedimento che riguarda piu' casi industriali che hanno necessita' di attivare la cassa integrazione. Questo dovrebbe riguardare La Perla, riguardera' anche Piombino e altri casi specifici', ha detto Urso ma non l'ex Ilva. Ad ogni modo la cassa per di lavoratori del gruppo siderurgico arrivera', 'in attesa che poi si possa definire un accordo di programma istituzionale con il consenso necessario di tutti gli attori che contenga, tra l'altro, quei fattori abilitanti per il piano di piena decarbonizzazione che avra' necessita' di Dri che realizzera' grazie alla rifornitura di gas il preridotto per i forni elettrici e quindi necessariamente la nave rigassificatrice, l'impianto di desalinizzazione, cioe' di tutto quello che e' necessario per realizzare il piano di piena decarbonizzazione in un arco di tempo che prevediamo possa essere di 12 anni', ha concluso Urso.

