Ex Ilva: Urso, gara sara' aggiornata con decarbonizzazione, tavolo al 12 agosto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - In particolare, come indicato nel documento condiviso dalle parti, 'il Mimit, sulla base di quanto emerso nella riunione in ordine all'importanza degli obiettivi di piena decarbonizzazione condivisi da tutti i rappresentanti istituzionali, da' mandato ai Commissari di AdI in AS affinche' tali obiettivi siano recepiti nell'aggiornamento della gara in corso con la previsione di termini perentori e rappresentino per gli aggiudicatari la base del riesame dell'Aia'. Inoltre, 'il ministero, d'intesa con le istituzioni presenti, ha deciso di fissare un incontro il 12 agosto per consentire agli enti locali, come da loro richiesta, di riunire gli organi assembleari al fine di esprimere compiutamente le loro posizioni sul Piano di decarbonizzazione ed anche, eventualmente, in merito alla migliore collocazione del Polo del Dri per garantire la sostenibilita' dello stabilimento e l'autonomia strategica del Paese'. Il ministro Urso ha aggiunto poi che 'il piano di piena decarbonizzazione che ho presentato e illustrato in questa sede recepisce integralmente le proposte emerse nelle riunioni precedenti formulate dalla regione e dagli enti locali e degli altri ministeri interessati affinche' a Taranto siano installati tre forni elettrici che gradualmente sostituiranno, in piena continuita' produttiva e occupazionale, gli attuali altoforni cosi' come la possibilita' che un quarto forno elettrico sia installato, ove ci sia il consenso degli enti locali, anche a Genova per alimentare gli stabilimenti del Nord Italia'.

