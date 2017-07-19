Ex Ilva: Urso, fase difficile, ma ribadiamo impegno su soluzione

Tutti i miei atti vanno in direzione continuita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 25 nov - Sull'ex Ilva, "e' chiaro che l'eredita' di tutto il decennio precedente sia grave, pesante. La soluzione e' difficile, ma siamo impegnati in maniera continuativa a trovarla". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della Nuova 500 Ibrida, in corso a Mirafiori, auspicando "il rilancio del sito di Taranto e dei siti ad esso connessi nel nord del nostro Paese". Come sempre, ha detto Urso, "ho risposto alle richieste specifiche che mi erano state fatte dai sindacati, delle autorita' locali, regionali e comunali, degli stabilimenti della Liguria e del Piemonte e poi successivamente anche da parte delle autorita' locali, dei sindacati, degli stabilimenti di Taranto. Abbiamo fatto una riunione che vede insieme le due realta' produttive di quella che e' e deve restare l'unica azienda, l'ex Ilva, in una fase estremamente difficile che stiamo portando mi auguro a termine, e per farlo e' necessario una condivisione di intenti con tutte le parti".

Il ministro ha sottolineato che "tutti i miei atti sono andati esattamente nella direzione della continuita', creando le condizioni affinche' fosse possibile la ripresa, attraverso una gestione commissariale di uno stabilimento che, come tutti sanno, nella precedente gestione ha subito gravi danni. Oggi forse non si ricorda appieno quello che accadde in quei giorni, perche' in quella gestione furono chiusi due altiforni e il terzo altoforno, quando riuscimmo a prendere in mano l'azienda con i commissari straordinari, aveva appena un'autonomia di 4 giorni".

Ars

(RADIOCOR) 25-11-25 15:01:49 (0487) 5 NNNN