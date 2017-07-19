Ex Ilva: Urso, dai confronti elaboreremo un piano straordinario per Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - 'Dal confronto con tutti gli attori' attraverso la tre giorni di incontri a Palazzo Piacentini 'e dai contributi raccolti, il governo elaborera', come concordato a Palazzo Chigi, un piano straordinario per Taranto'. E' - a quanto si apprende - quanto dichiarato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in apertura del tavolo Taranto al Mimit.

'L'incontro di oggi - ha spiegato - si inserisce nel percorso concordato a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali, avviato ieri con il tavolo tecnico interministeriale, concordato fin dall'inizio a Chigi come incontro tecnico e quindi senza la presenza dei ministri, chiamato ad ascoltare le esigenze e le proposte dei sindacati. Alcune sono gia' state presentate, altre lo saranno nei prossimi giorni, anche attraverso confronti bilaterali con gli uffici del ministero.

Oggi proseguiamo con il tavolo Taranto sui progetti della reindustrializzazione per il territorio di Taranto; poi incontreremo Confindustria, Federacciai, Federmeccanica e i principali operatori siderurgici nazionali. Domani sara' la volta delle imprese dell'indotto'.

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(RADIOCOR) 05-08-26 11:15:48 (0310) 5 NNNN