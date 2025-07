Ex Ilva: Urso, da riunione di domani deve uscire una decisione definitiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - 'Le discussioni sono al termine, bisogna ora passare alle decisioni. E' inevitabile' che dalla riunione di domani sull'ex Ilva al Mimit esca una decisione definitiva. 'La conferenza dei servizi tecnica e' stata convocata giovedi', per il rilascio dell'Aia e incombe la sentenza al tribunale di Milano che ove non ci fosse un'Aia sanitaria ambientale condivisa dagli attori inevitabilmente dovrebbe decidere per la chiusura dello stabilimento'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della nomina del presidente della Regione Lazio a commissario per il progetto di Novo Nordisk ad Anagni. 'Ancora non sono giunte' le valutazioni degli enti locali chieste dal ministero sulle questioni chiave su rigassificatore e desalinizzatore ma domani, 'd'intesa col presidente della Regione Puglia Emiliano, abbiamo convocato una riunione no stop, il che vuol dire che inizia alle 9:30, potrebbe finire in serata, potrebbe proseguire in nottata, ci siamo attrezzati al ministero per essere aperti anche tutta la notte e fornire l'assistenza a tutti i partecipanti, affinche' possano ovviamente con noi lavorare anche la notte per giungere, mi auguro il giorno dopo a una sintesi, comunque io chiudero' la riunione solo quando ci sara' una decisione comune, che puo' essere positiva, negativa, lo decideremo insieme'.

