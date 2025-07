Ex Ilva: Urso convoca primo incontro Comitato tecnico gas e impianti Dri Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per lunedi' 21 luglio il primo incontro del Comitato tecnico che valutera' l'approvvigionamento di gas naturale per il polo siderurgico di Taranto e verifichera' la possibilita' di realizzare, nel sito jonico, gli impianti Dri necessari ad assicurare il fabbisogno di preridotto per la produzione nazionale di acciaio green. Lo rende noto un comunicato del Mimit.

L'incontro vedra' la partecipazione dei tecnici del Mimit e del Mase, oltre ai rappresentanti di Snam, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e di Statte, dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, nonche' dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Iiva. Le conclusioni del Comitato tecnico saranno propedeutiche all'incontro per la definizione dell'accordo di programma interistituzionale relativo al Piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, in programma al Mimit per giovedi' 31 luglio.

com-cel

