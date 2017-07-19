Ex Ilva: Urso convoca incontri con istituzioni di Piemonte, Liguria e Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, convoca incontri con le istituzioni locali di Piemonte, Liguria e Puglia sul rilancio dell'ex Ilva e la localizzazione di ulteriori investimenti produttivi nelle aree di Taranto e Genova.

I tavoli mirano a definire le migliori condizioni per il rilancio del gruppo siderurgico e a valutare ulteriori investimenti produttivi nelle aree disponibili, in particolare a Taranto e Genova.

Gli incontri, ai quali prenderanno parte i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e dei ministeri competenti, si terranno: giovedi' 4 dicembre con le istituzioni piemontesi (Regione, Comuni di Novi Ligure e Racconigi); venerdi' 5 dicembre con quelle liguri (Regione e Comune di Genova); venerdi' 5 dicembre con quelle pugliesi (Regione, Comuni di Taranto e Statte).

A conclusione di questo ciclo di confronti e' previsto, per la settimana successiva, un momento di confronto unitario alla presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni locali coinvolte.

Com-Sim.

