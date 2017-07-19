Ex Ilva: Urso convoca il Tavolo Taranto il 5/8 su nuovi progetti di sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come concordato con le istituzioni locali pugliesi nel corso dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri, ha convocato per mercoledi' 5 agosto, alle ore 10.00, il Tavolo Taranto con l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati dai soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Come specificato in una nota del Mimit, alla riunione parteciperanno i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Taranto e Statte, nonche' i rappresentanti di Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, dell'Autorita' Portuale di Taranto, dell'Agenzia del Demanio, dell'Area Sviluppo Industriale di Taranto, delle principali associazioni datoriali e di categoria come Confindustria Taranto, Casartigiani Taranto, Cna Brindisi-Taranto, Confartigianato Taranto, Confapi Taranto e Confagricoltura Taranto, unitamente alle imprese che hanno presentato progetti di investimento nella provincia di Taranto e nelle aree limitrofe. Alla riunione saranno presenti anche i commissari straordinari di AdI e di Ilva in As.

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(RADIOCOR) 30-07-26 17:31:29 (0754) 5 NNNN