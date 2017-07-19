Ex Ilva: Urso convoca il 28/11 incontro su Genova-Cornigliano e stabilimenti Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su richiesta delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, ha convocato per venerdi' 28 novembre, alle ore 15.30 a Palazzo Piacentini, un incontro sul futuro degli stabilimenti del Nord Italia dell'ex Ilva con i rappresentanti dei lavoratori e dei territori interessati. La riunione, spiega una nota Mimit, riguardera' i siti di Genova-Cornigliano (Liguria), Novi Ligure e Racconigi (Piemonte), con l'obiettivo di aggiornare le parti anche alla luce del piano di manutenzione degli impianti e di formazione dei lavoratori presentato dai Commissari nel corso dell'ultima riunione del Tavolo Ilva a Palazzo Chigi.

