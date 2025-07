Ex Ilva: Urso, confronto con Arcivescovi Taranto e Genova su futuro stabilimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 lug - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha avuto 'due lunghi e cordiali colloqui telefonici' con l'Arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero, e con l'Arcivescovo Metropolita di Genova, Mons. Marco Tasca, in merito alle prospettive degli stabilimenti siderurgici dell'ex Ilva presenti nelle regioni Puglia e Liguria. I confronti odierni si collocano in preparazione dell'incontro previsto per domani al Mimit con le organizzazioni sindacali e della riunione a oltranza convocata per martedi' con tutte le amministrazioni, nazionali e pugliesi, coinvolte nella firma dell'Accordo di Programma per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. Il ministro Urso, anche a seguito della conversazione avuta nel merito con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), ha illustrato alle autorita' ecclesiastiche di Taranto e Genova il piano di decarbonizzazione gia' presentato agli enti locali. Tale piano pone al centro i piu' alti standard di sicurezza sanitaria e ambientale e mira al mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

