Ex Ilva: Urso, commissari presenteranno piano industriale in prossime settimane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Genova, 08 mar - 'Nelle prossime settimane i commissari straordinari dell'ex Ilva dovranno presentare un piano industriale convincente, che dimostri come il prestito ponte da 320 milioni di euro potra' essere restituito nei tempi previsti'. Lo ha affermato Adolfo Urso, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al termine dell'incontro con i lavoratori e i sindacati dell'ex Ilva di Genova. 'E' una garanzia per i lavoratori per il rilancio produttivo dell'azienda', ha aggiunto sottolineando che 'nel contempo dobbiamo preparare le condizioni per la nuova procedura pubblica per l'assegnazione degli impianti'.

