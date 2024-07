Ex Ilva: Urso, bando per cessione pubblicato entro fine mese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il bando per la cessione dell'ex Ilva sara' pubblicato entro la fine del mese di luglio. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy di Taranto. 'Allo stato hanno manifestato interesse alcuni gruppi internazionali, due dei quali ho incontrato nelle ultime ore. Come voi sapete un importante player ucraino (Metinvest), quindi europeo, e un importante canadese (Stelco), due altrettanto significative imprese indiane che opereranno insieme (Steel Mont e Vulcan Green Steel) e poi allo stato hanno visitato gli impianti due imprese italiane, tra cui Marcegaglia, che e' uno dei gruppi piu' significativi. La gara e la procedura internazionale devono ancora iniziare, abbiamo presentato l'altro giorno a Palazzo Chigi ai sindacati gli indirizzi e gli obiettivi del bando di gara internazionale che sara' attivo alla fine di questo mese, come avevo sempre annunciato', ha affermato Urso. 'Sulla base di questo bando saranno poi presentate le manifestazioni d'interesse da parte di coloro che riterranno di farlo, probabilmente coloro che loro gia' lo hanno informalmente fatto e forse altri attori internazionali', ha aggiunto il ministro.

