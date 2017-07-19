Ex Ilva: Urso arrivato al Mimit per riunioni su piano decarbonizzazione Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e' arrivato a Palazzo Piacentini per le riunioni dedicate al rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Come concordato con gli Enti locali, la riunione sull'accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione comincera' alle ore 11.30. A seguire, gli incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni d'impresa, aperti anche alla partecipazione della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

"E' il giorno della responsabilita' e della verita'", aveva dichiarato il ministro convocando le riunioni.

Fla

(RADIOCOR) 12-08-25 10:03:52 (0210) 5 NNNN