Ex Ilva: Urso aggiorna Decaro su riunione al Mimit e prospettive per Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un lungo colloquio telefonico ha informato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, della riunione che si e' svolta venerdi' scorso al Mimit con gli enti locali pugliesi, anche in merito al piano operativo per il rilancio produttivo dell'ex Ilva predisposto dai Commissari straordinari e alle potenzialita' di ulteriori investimenti nell'area di Taranto.

Lo comunica il Mimit, specificando che Urso ha aggiornato Decaro sugli obiettivi del decreto ex Ilva, attualmente all'esame del Senato, e sulle procedure negoziali per la cessione degli asset previste nella gara internazionale in corso. Urso si e' quindi confrontato con Decaro sulle prospettive della revisione del Cbam secondo gli indirizzi del Governo italiano, sulla necessita' di una pronta adozione in sede Ue delle misure di salvaguardia per il settore dell'acciaio e sull'importanza di aprire a una revisione del dossier Ets, incluso il rinvio del phase out delle quote gratuite. Infine, Urso ha assicurato a Decaro il massimo impegno e la piena collaborazione del Governo con Regione ed enti locali.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 08-12-25 18:11:36 (0442) 5 NNNN