Ex Ilva: Urso, 8 gennaio e' linea rossa, Governo pronto a intervenire

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - "L'8 gennaio e' la linea rossa fissata dal Governo nel confronto con il socio di maggioranza. E infatti, non a caso, abbiamo gia' detto ai sindacati che il giorno successivo ci sara' un confronto con loro, come e' giusto che sia. Poi sara' da valutare la strada'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interpellato dai cronisti alla Camera dopo la riunione tra Governo e sindacati sulla vertenza Ex Ilva. "Innanzitutto - ha premesso Urso - c'e' un socio privato, che e' di maggioranza, e c'e' un piano industriale presentato in cda che prevede un supporto finanziario da parte dei soci per almeno 1,3 miliardi per esigenze necessarie alla produzione e anche per l'acquisizione dell'impianto, cosa che oggi e' possibile grazie a un provvedimento del Governo. Se il socio di maggioranza non rispondera' alla richiesta il Governo ne prendera' atto e comunque l'intenzione e' che prendera' i suoi provvedimenti, con l'intenzione di mantenere la produzione siderurgica a Taranto, anzi di rilanciarla nella fase di riconversione green. A prescindere dalle decisioni che possono riguardare il gas o i fornitori, quello che conta e' che ci devono essere le risorse necessarie per garantire un futuro produttivo all'impresa, che e' quello che noi vogliamo garantire, e quindi ai lavoratori, di Taranto e della Liguria. Quello e' il limite oltre il quale non si puo' andare. E aspettiamo", ha concluso il ministro.

(RADIOCOR) 29-12-23 19:41:28 (0519) 5 NNNN