Ex Ilva: Uliano (Fim), senza soluzione e' fallimento, oggi ci aspettavamo risposte

'Abbiamo avuto solo ascolto, chiediamo convocazione a Chigi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Sull'ex Ilva 'il fallimento e' totale se non si trova una soluzione, non solo del ministro Urso ma di tutto il governo. Li abbiamo invitati a riconvocarci a Chigi quanto prima, non ci hanno definito una data perche' devono elaborare una loro proposta. Noi abbiamo chiesto che questa proposta fosse in grado di cogliere i punti che noi abbiamo messo in campo' in 'un documento unitario che mette insieme tutti i lavoratori. Ci aspettiamo un'analoga responsabilita' da parte del governo'.

Lo ha detto il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, dopo il tavolo sull'ex Ilva al Mimit.

Per l'incontro, ha dichiarato, 'noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacita' di elaborazione di proposta da parte di questo governo, ma abbiamo avuto solo ascolto senza alcuna risposta. Ci aspettiamo risposte concrete. Chiudere le attivita' dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, buttare sulla strada oltre 18mila persone, distruggere l'intero comparto siderurgico del nostro Paese, fondamentale per il settore metallo-meccanico.

Quindi, li abbiamo invitati a intervenire con una proposta politica in grado di garantire la continuita' produttiva, mettere in sicurezza l'occupazione, dare risposte in termini di reddito ai lavoratori e soprattutto affrontare i temi dell'ambiente e della salute'.

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(RADIOCOR) 04-08-26 13:51:40 (0399) 5 NNNN