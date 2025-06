Ex Ilva: Uliano (Fim), Governo deve chiarire tutti aspetti, da risorse a lavoro

Servono anche indicazioni su trattativa con Baku Steel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Il Governo deve chiarire quale e' il ruolo dello Stato nella vicenda dell'ex Ilva, sia dal punto di vista delle risorse che dei livelli occupazionali, oltre a dare indicazioni sulla trattativa per la vendita del gruppo siderurgico. Lo ha detto il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con il Governo. 'Un elemento centrale di oggi e' capire se il Governo e' in grado di garantire la continuita' lavorativa perche' bisogna metterci delle risorse, abbiamo sempre detto che finivano nel mese di giugno, quindi stanno finendo', ha detto Uliano, sottolineando che 'le risorse servono, anche perche' diversamente l'impianto si ferma'. Inoltre, ha continuato 'c'e' la necessita' di avere tutte quelle procedure che sono una precondizione per qualsiasi intervento, dall'Aia al tema dei rigassificatori, se ancora c'e' il tema di Baku Steel, quindi oggi noi siamo qua per capire innanzitutto queste questioni'. In particolare sulla trattativa con Baku Steel per rilevare l'ex Ilva, 'e' chiaro che un dubbio ci viene perche' se si ritirano fuori proposte che erano state accantonate, ci viene il dubbio se quella che era considerata la prioritaria c'e' ancora', ha detto Uliano con riferimento alle parole del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha parlato del fatto che gli altri "pretendenti" per l'ex Ilva potrebbero tornare in campo. 'E' chiaro che il messaggio che abbiamo dato gia' l'ultima volta non puo' essere che si fa cassa con i lavoratori. Diventa fondamentale per noi comprendere fino in fondo tutti gli aspetti che sono di questa vicenda a partire dal ruolo dello Stato perche' e' chiaro che c'e' un tema di risorse ma c'e' anche un tema di ruolo dello Stato perche' se il privato c'e' o non c'e' cambia la nostra rivendicazione', ha concluso Uliano.

Fla-Fil

