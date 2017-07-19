Ex Ilva: Uilm, ci aspettiamo conclusione ma teniamo non si decidera' neanche oggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'Sentiamo parlare di incontri decisivi da tanto tempo, adesso ci aspettiamo veramente che ci sia una conclusione e che sia definitiva e una volta per tutte si dica che cosa vogliono fare, come vogliono procedere, come vogliono garantire l'ambiente, la sicurezza, i posti di lavoro'. Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, arrivando a Mimit per l'incontro sull'ex Ilva. 'Anche oggi sembra che non si decidera' e questo rappresenta un problema. Noi abbiamo voluto essere presenti oggi per dimostrare la nostra determinazione per dire 'basta, smettiamola di giocare sulla pelle di tanti lavoratori e migliaia di cittadini'. Ci auguriamo che questo messaggio possa arrivare forte e preciso', ha aggiunto, sottolineando che tra i lavoratori e' subentrata 'la rassegnazione'.

