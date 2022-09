Ex Ilva: tribunale Milano rimanda a Corte Ue su richiesta stop a impianto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 set - Il tribunale di Milano, sezione XV civile specializzata in materia di impresa, ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia europea, con riferimento alla normativa speciale che disciplina l'attivita' dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, tre questioni relative all'interpretazione della normativa europea in materia di emissioni inquinanti di impianti industriali. La decisione e' stata presa nell'ambito del procedimento per inibitoria collettiva instaurato dai cittadini di Taranto per chiedere la cessazione dell'attivita' dell'area a caldo e la chiusura delle cokerie dell'Ilva di Taranto, fino a quando non sara' predisposto un piano industriale che preveda l'abbattimento dei gas serra di almeno il 50%. Lo comunica il tribunale di Milano.

