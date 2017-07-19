Ex Ilva: Tar sospende ordinanza sindaco Taranto su stop a centrale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Il Tar di Lecce, nel decreto firmato dal presidente Antonio Pasca, indica che l'istanza di AdI Energia in As viene accolta e quindi 'sospende in via meramente interinale l'efficacia dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto n. 18 del 13 aprile 2026', in quanto le 'questioni proposte con i motivi di censura necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che, nelle more, appare opportuno salvaguardare lo stato di fatto ad oggi esistente anche al fine di consentire di pervenire alla fase decisoria re adhuc integra' (ovvero mantenendo l'integrita' delle condizioni attuali).

L'ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che e' stata impugnata dai legali di AdI Energia in As motiva lo stop alla centrale termoelettrica indicando che la societa' risulta "inadempiente in merito alla presentazione del piano di riduzione per quanto concerne il rischio non cancerogeno, relativamente ai parametri emissivi arsenico, cobalto, nichel". Il testo del provvedimento firmato dal sindaco prosegue quindi affermando che "il principio di precauzione ambientale, sancito dall'art. 3-ter del codice dell'Ambiente di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravita' di tali rischi". Da qui la decisione di imporre lo stop alla centrale termoelettrica dell'ex Ilva di Taranto che ora i giudici amministrativi hanno sospeso in attesa dell'udienza del 19 maggio prossima per un esame piu' approfondito della questione.

Fla-

(RADIOCOR) 28-04-26 17:00:41 (0597) 5 NNNN