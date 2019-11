Ex Ilva: Svimez, con chiusura -0,2% Pil nazionale, -0,7% al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - L'impatto annuo sul Pil nazionale della chiusura dell'Ilva, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, potrebbe arrivare a 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 al Sud (in Puglia) e i restanti 0,9 al Centro-Nord, pari allo 0,2% del Pil italiano, e allo 0,7% di quello del Mezzogiorno. E' la stima di Svimez sull'impatto per l'economia di una eventuale chiusura dell'impianto ex Ilva di Taranto. Un impatto negativo si avrebbe soprattutto sull'export (-2,2 mld) ma anche sui consumi delle famiglie (-1,4 mld), considerando i mancati stipendi degli addetti dello stabilimento, dell'indotto diretto e degli effetti occupazionali del rallentamento dell'economia. L'occupazione impegnata dall'Ilva e' di quasi 10mila addetti (di cui oltre l'80% a Taranto), di circa 3mila dipendenti nell'indotto e di altri 3mila addetti legati all'economia attivata dall'azienda, per un bacino complessivo di oltre 15mila persone che rischierbbero di perdere il salario.

