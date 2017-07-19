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            Ex Ilva: sindaco Taranto, preoccupati per situazione, tenere tessuto produttivo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - 'Siamo particolarmente preoccupati per il grado di tensione in citta'. E' opportuno il provvedimento per superare questa fase in attesa di misure per mantenere il tessuto produttivo e il Pil dell'area tarantina, che non puo' scendere sotto i livelli attuali, perche' rischia di far deflagrare una situazione precaria'. Cosi' il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, parlando della situazione dell'ex Ilva, in audizione davanti la nona Commissione del Senato sul decreto legge sulla continuita' operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

            Fla-.

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            (RADIOCOR) 16-09-26 09:23:03 (0193)PA 5 NNNN

              


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