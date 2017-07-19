Ex Ilva: sindaco Taranto, ordinanza tutela sia cittadini che investitori - INTERVISTA -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Per l'ex Ilva sono in corsa due acquirenti: il fondo americano Flacks e il gruppo siderurgico indiano Jindal. 'Entrambi sanno che devono rispettare i parametri, le norme e il territorio e quindi noi facciamo solo il nostro dovere', sottolinea il sindaco. 'Io ho molto rispetto per il ruolo del ministro Urso che si impegna a risolvere le varie vertenze del territorio', ha detto commentando le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy che due giorni fa lo ha accusato di mandare, con l'ordinanza, 'un pessimo segnale per chiunque voglia rilanciare lo stabilimento'. Secondo Bitetti gli investitori 'devono arrivare qui con le idee chiare, sono ben accetti per ogni tipo di attivita' produttiva che non puo' essere esclusivamente quella legata alla siderurgia, anche perche' inevitabilmente ci saranno degli esuberi', spiega parlando dei dipendenti vicini alla pensione, 'e quindi bisogna capire come affrontare gli inevitabili esuberi con degli investimenti che il governo deve garantire per questa terra'.

Sul futuro delle aree industriali degli stabilimenti dell'ex Ilva, il sindaco di Taranto indica una strada alternativa: "Alcune di queste aree sono gia' pronte, possono gia' ospitare nuovi investimenti. Stiamo puntando a un hub delle energie rinnovabili, sappiamo quanto questo sia importante, soprattutto in questa fase storica. Questo vale per le industrie vale per il sistema produttivo di un paese, ma anche per le famiglie. E quindi queste aree vanno utilizzate per quello che possono esprimere, anche con investimenti di politica industriale che possano poi attirare investitori per produrre necessariamente occupazione, posti di lavoro, ma soprattutto incidere sull'economia e sul Pil di un'area", sottolinea parlando degli "investimenti che il governo deve garantire al territorio".

Liv.

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