Ex Ilva: sindaco Taranto, non firmero' l'accordo di programma

Cosi' com'e' strutturato non ci soddisfa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - 'Sono a Roma per rappresentare la citta' di Taranto e per ribadire che non firmero' l'accordo di programma perche' cosi' com'e' strutturato non ci soddisfa'. Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, prima dell'incontro al Mimit sull'accordo di programma per l'ex Ilva di Taranto, dopo aver ritirato le dimissioni.

