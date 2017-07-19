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            Ex Ilva: sindacati, indette 24 ore di sciopero per lavoratori dell'appalto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - I sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno indetto a partire dalle 9 di questa mattina, fino alle 7 di domani le prime 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'appalto dell'ex Ilva di Taranto. La decisione e' stata presa in seguito all'assemblea dei lavoratori che si e' tenuta questa mattina davanti alla portineria appalto dello stabilimento pugliese. 'Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori', si legge nel comunicato dello sciopero.

            Fla-

            (RADIOCOR) 14-09-26 09:37:10 (0145) 5 NNNN

              


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