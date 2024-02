Ex Ilva: sindacati convocati domani per incontro con Urso e commissari

Si terra' in prefettura a Taranto alle 8,15 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - Domani in prefettura a Taranto si terra' un incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e i sindacati sulla procedura di amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, la societa' che gestisce gli impianti ex Ilva. L'incontro e' stato fissato per le 8,15 e sono stati convocati i segrtetari nazionali di Fiom, Fim, Uilm e Usb.

