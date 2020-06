Ex Ilva: sindacati chiedono incontro prefetto e Regione Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 giu - Le segreterie generali di Fim, Fiom e Uilm, facendo seguito al consiglio di fabbrica di ieri, hanno chiesto alla Regione Puglia e al prefetto di Taranto un incontro sulla vertenza Ex Ilva-ArcelorMittal e appalto, da estendere a tutti i sindaci dell'area ionica. Come si legge in una nota, le sigle sindacali "ritengono che l'attuale situazione stia determinando un pesante disagio ai lavorativi, sia in termini lavorativi sia economici". Inoltre, Fim, Fiom e Uilm segnalano che l'assenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie, dei lavoratori diretti e di appalto, "sta di fatto procurando problematiche dal punto di vista sia della salvaguardia impiantistica sia ambientale".

Ars

