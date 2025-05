Ex Ilva: sindacati a Palazzo Chigi chiedono chiarezza su piano e occupazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - 'Ci aspettiamo risposte e soprattutto impegni che in questi mesi non ci sono stati. Noi dobbiamo rasserenare le persone. Il clima che si e' creato e' un clima infuocato', ha affermato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. 'Speriamo che il Governo oggi anziche' darci risposte attendiste ci dia invece risposte rassicuranti. Dopo un anno e mezzo penso che i lavoratori e noi ci auguriamo che ci siano veramente delle risposte che tranquillizzino migliaia e migliaia di lavoratori che sono in attesa di conoscere qual e' il loro destino. Tutto quello che e' successo in questi giorni ha amplificato in modo abnorme la preoccupazione', ha continuato Palombella ricordando che ci sono 'piu' lavoratori in cassa integrazione e piu' lavoratori che rischiano il posto di lavoro'. Il Governo, ha concluso Palombella, 'ci deve dire realmente cosa vuole fare della siderurgia, ma soprattutto del destino di oltre 15.000 lavoratori', ponendo dubbi sul fatto che ci sia una trattativa in corso con Baku Steel: 'Non lo so se c'e' stata mai una trattativa'.

'Noi ci aspettiamo che il piano che era stato presentato, che abbiamo sottoscritto, sia consolidato e che garantisca sia la ripartenza e poi dopo il processo di transizione. Noi siamo qui per evitare il fallimento degli accordi che sono stati sottoscritti, garantire l'occupazione e gli investimenti che servono per poter andare avanti, salvaguardare la salute, la sicurezza, l'ambiente e la produzione di acciaio nel nostro paese', ha aggiunto il segretario generale della Fiom, Michele De Palma. 'In queste settimane noi non abbiamo, come avete visto, per senso di responsabilita' e rispetto dei livelli istituzionali, mai preso parola', sulle discussioni tra Procura di Taranto e Mimit, ha continuato De Palma. 'Io penso che ognuno debba svolgere i propri compiti. Il Governo fa il governo, la Procura fa la procura. Il punto e' che lo Stato deve garantire i lavoratori e i cittadini. Questa e' la ragione per la quale noi siamo qua', ha concluso il leader della Fiom.

'Diciamo oggi al Governo che la trattativa con Baku Steel rischia di diventare una trattativa a ribasso dove siamo in una condizione che gli impianti si stanno sempre di piu' compromettendo, c'e' un ricorso ormai spregiudicato alla cassa integrazione e diremo forte e chiaro che oggi per noi la soluzione e' una ed e' la nazionalizzazione di Acciaierie d'Italia, perche' la situazione e' insostenibile, chiaramente i lavoratori non ce la fanno piu'', e' invece la posizione del sindacato Usb.

