Ex Ilva: riunito al Mimit comitato su gas e impianti Dri, nuovo incontro il 23

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - Si e' tenuta a Palazzo Piacentini la prima riunione del Comitato tecnico istituito, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per valutare l'approvvigionamento di gas naturale per il polo siderurgico di Taranto e approfondire la fattibilita' della realizzazione, all'interno del sito, degli impianti Dri (impianti di produzione di preridotto, un semilavorato siderurgico, ndr) necessari a garantire il fabbisogno di preridotto per la produzione nazionale di acciaio 'green.

Erano presenti all'incontro i tecnici del Mimit, del Mase e del ministero della Salute, insieme ai rappresentanti di Snam, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e di Statte, dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto, nonche' i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di Ilva in amministrazione straordinaria.

La riunione e' stata aggiornata a mercoledi' 23 luglio, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di conclusioni propedeutiche entro il 28 luglio per consentire al consiglio comunale di Taranto di esprimersi in piena consapevolezza al fine di consentire la firma dell'accordo di programma interistituzionale nella riunione finale gia' convocata dal ministro Urso per il 31 luglio al Mimit. In tale occasione, alla presenza delle amministrazioni centrali e locali della Puglia, dovra' essere condiviso il piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto presentato dal Mimit a Regione e enti locali.

