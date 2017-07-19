Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: riunione di Governo in corso a Palazzo Chigi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Una riunione di Governo sul dossier Ex Ilva e' in corso a Palazzo Chigi. Vi partecipano tra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro, Marina Calderone, dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e degli Affari Ue, Tommaso Foti. Si tratta, a quanto si apprende, di una riunione preparatoria, in un formato che prevede la presenza dei ministri competenti e dei tecnici, in vista del confronto con i sindacati previsto domani mattina e di un possibile decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto, che puo' approdare in Consiglio dei ministri domani pomeriggio.

            fil

            (RADIOCOR) 15-09-26 19:22:52 (0710)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.