Ex Ilva: riunione di Governo in corso a Palazzo Chigi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Una riunione di Governo sul dossier Ex Ilva e' in corso a Palazzo Chigi. Vi partecipano tra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro, Marina Calderone, dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e degli Affari Ue, Tommaso Foti. Si tratta, a quanto si apprende, di una riunione preparatoria, in un formato che prevede la presenza dei ministri competenti e dei tecnici, in vista del confronto con i sindacati previsto domani mattina e di un possibile decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto, che puo' approdare in Consiglio dei ministri domani pomeriggio.

fil

(RADIOCOR) 15-09-26 19:22:52 (0710)GOV 5 NNNN