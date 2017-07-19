Ex Ilva: rispettate procedure di sicurezza nell'evento emissivo dell'acciaieria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Arrivano le precisazioni di Acciaierie d'Italia in merito ad un 'evento emissivo di natura non convogliata, verificatosi ieri pomeriggio'. 'La colata in questione - spiega una nota - era la prima trattata nel convertitore dopo la ripartenza di AFO4 ed e' stata eseguita con tutte le precauzioni e in conformita' con quanto previsto nell'istruzione di lavoro formalizzata per la gestione della ghisa'. Tuttavia, il contenuto in silicio della colata 'ha favorito lo sviluppo di temperature nel convertitore, tali da richiedere aggiunte di materiale raffreddante (calce e minerale) in misura superiore ai normali standard e che hanno provocato l'anomalo evento emissivo'. Nelle fasi di completamento della colata, durante la fase di messa a punto della stessa, continua la nota 'si e' verificata una fuoriuscita incontrollata della scoria dal convertitore e non un'esplosione, che ha investito la parte bassa della cappa mobile, danneggiandola in modo lieve. Tale danno sara' ripristinato in pochi turni lavorativi'.

L'analisi dei dati di processo 'ha confermato che i sistemi di prevenzione e i sistemi di aspirazione funzionavano correttamente e che l'evento e' stato gestito nel rispetto delle procedure del Piano di emergenza esterna'.

