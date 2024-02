Ex Ilva: Regione Piemonte, al fianco del Governo per soluzione

Cirio: 'Non riguarda solo Taranto ma Italia intera' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - 'La questione dell'Ilva non e' solo una vicenda che riguarda Taranto ma coinvolge il Piemonte con circa 3mila lavoratori diretti negli stabilimenti e l'indotto, e l'Italia intera. La Regione Piemonte e' al fianco del governo nella gestione di questa problematica per garantire un futuro all'industria italiana in un settore cosi' strategico per il Paese'. Lo ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel giorno in cui si e' svolta in Commissione Industria al Senato l'audizione della Regione Piemonte sulla crisi dell'ex Ilva. Hanno partecipato il presidente Alberto Cirio, l'assessore al Lavoro Elena Chiorino, i sindaci di Novi Ligure, Rocchino Muliere, di Racconigi, Valerio Oderda e il vice sindaco di Gattinara, Daniele Baglione.

'La Regione e' disponibile a mettere in campo tutte le misure necessarie per avviare una strategia di supporto alla capacita' produttiva dell'ex Ilva. Siamo pronti a condividere e rendere disponibili politiche attive sulla formazione capaci di rispondere alle esigenze di eventuali o nuove o aggiuntive competenze. Condividiamo la grande attenzione del Governo Meloni che ringraziamo per aver presentato azioni concrete a sostegno di uno dei principali settori dell'economia nazionale' ha dichiara l'assessore al Lavoro Elena Chiorino. La Regione Piemonte segue la vicenda dell'Ilva con un tavolo permanente insieme ad amministratori e sindacati: la prossima riunione del tavolo e' prevista venerdi' 9 febbraio a Novi Ligure, sede del principale stabilimento Ilva in Piemonte.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 06-02-24 16:28:38 (0494)PA 5 NNNN