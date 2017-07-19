Ex Ilva: Piemonte, bene produzione a 4 mln, serve piano solido e di ripartenza

Comune di Taranto dovrebbe rivedere no a nave gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Per la Regione Piemonte e' un 'segnale che accogliamo con favore' il fatto che 'il Governo ha confermato la volonta' di riportare la produzione complessiva' dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto 'a 4 milioni di tonnellate'. Tale 'produzione e' fissata 4 milioni per l'impossibilita' di ipotizzarne 6, come potrebbe essere invece ritenuto ottimale a causa del sequestro probatorio di uno degli altiforni che ne blocca l'attivita' da 8 mesi'. Lo ha affermato Elena Chiorino, vice presidente della Regione Piemonte, in audizione davanti la Commissione Industria del Senato sul Dl per la continuita' produttiva dell'ex Ilva. 'Per il Piemonte, comunque, 4 milioni non sono una cifra non significativa, tutt'altro', infatti, secondo Chiorino, permettono di 'garantire la capacita' e la continuita' produttiva degli stabilimenti di Novi Ligure e del lavoro di Racconigi e quindi evidentemente la salvaguardia di occupazione e di conseguenza non posso non evidenziare anche la serenita' di famiglie che possono guardare con un pochino piu' di serenita' al futuro in questi termini'. Ad ogni modo, ha continuato Chiorino, per l'ex Ilva serve un 'piano solido, credibile nel tempo, pienamente orientato alla ripartenza che sara' possibile se si superano definitivamente l'amministrazione straordinaria per poter tornare a una gestione ordinaria. Abbiamo bisogno di un progetto industriale vero che non sia prono all'ideologia che taluni nel tempo hanno tentato di imporre', ricordando che la Regione Piemonte ha chiesto al Comune di Taranto di rivalutare il no alla nave rigassificatrice, ritenendo che si possa trovare un 'equilibrio' tra la 'salvaguardia della salute dei cittadini e la produzione'.

