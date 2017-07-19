Ex Ilva: Piemonte a Urso, siano garantiti livelli produttivi e occupazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ago - La Regione Piemonte, insieme ai sindaci dei territori coinvolti, ai rappresentanti sindacali e alle Rsu, ha inviato al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, impegnato domani in un nuovo tavolo nazionale sul futuro dell'ex Ilva, un documento unitario che sintetizza le priorita' e le richieste condivise nell'ambito del tavolo regionale dedicato alla vertenza per il futuro del polo siderurgico. Come indicato in una nota, il testo, frutto dell'incontro del 4 agosto a Novi Ligure, ribadisce la strategicita' degli stabilimenti di Racconigi, Novi Ligure e Sanac di Gattinara per l'economia piemontese e nazionale, chiedendo al Governo di garantire il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali, accompagnato da investimenti per la sostenibilita' e l'ammodernamento degli impianti. La Regione, apprezzando l'attenzione gia' dimostrata dal Governo verso la vertenza, ha voluto dare cosi' segnale concreto di sensibilita' istituzionale su un tema di cruciale importanza per il territorio. Nel documento si sottolinea come il comparto siderurgico non sia un'azienda qualsiasi, ma un asset strategico per l'interesse nazionale, il cui destino e' strettamente legato alle scelte che verranno prese a livello centrale, in particolare su Taranto. Per questo, il Piemonte intende continuare a muoversi con una visione unitaria e sistemica, valutando ogni intervento in base alle sue ricadute sull'intero sistema produttivo e occupazionale della Nazione. Viene inoltre ribadita l'apertura a nuovi investimenti produttivi, compresi quelli destinati alla decarbonizzazione degli impianti, a condizione che rientrino nella strategia complessiva di ex Ilva e salvaguardino i livelli occupazionali piemontesi. Centrale rimane infatti la tutela del lavoro: qualsiasi proposta industriale dovra' garantire, in tempi certi, la continuita' occupazionale, evitando la perdita di competenze preziose.

