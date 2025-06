Ex Ilva: Palombella (Uilm), oltre a risorse servono garanzie su occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - All'ex Ilva oltre a risorse per andare avanti servono garanzie occupazionali.

Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro il Governo. Speriamo 'si metta una volta per tutti la parola fine, ma non la fine come chiusura, ma la fine di una storia che ormai dura da tanti anni e che non ce la facciamo piu', non ce la fanno piu' i lavoratori. Speriamo che il Governo dopo questi 15 giorni di attesa sia in grado di dirci realmente come stanno le cose, se sono in grado di poterci rassicurare, di poter salvare l'Ilva e soprattutto di salvare i lavoratori e livelli occupazionali, oppure se non se non ci sono speranze', ha affermato Palombella, spiegando che 'il finanziamento e' importante perche' ci fa prendere un po' di ossigeno, ma il tema e': il finanziamento senza la prospettiva occupazionale industriale finisce e noi staremo punto e a capo, a quello che e' successo negli ultimi anni'.

Quindi, ha concluso il sindacalista, 'noi ovviamente siamo convinti che il finanziamento possa servire, ma non e' lo strumento principale che ci consente di guardare con un po' di prospettive, con un po' di fiducia, con un po' di speranza' che ne e' rimasta 'poca'.

