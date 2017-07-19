Ex Ilva: ordinanza Comune di Taranto per sospensione centrale termoelettrica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Il sindaco Piero Bitetti ha motivato lo stop alla centrale termoelettrica indicando che AdI Energia, come si legge nell'ordinanza, risulta "inadempiente in merito alla presentazione del piano di riduzione per quanto concerne il rischio non cancerogeno, relativamente ai parametri emissivi arsenico, cobalto, nichel". Il testo del provvedimento firmato dal sindaco prosegue quindi affermando che "il principio di precauzione ambientale, sancito dall'art. 3-ter del codice dell'Ambiente di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravita' di tali rischi". E la legge n. 21 del 2012 della Regione Puglia, si legge, "si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale".

Liv-Fla.

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