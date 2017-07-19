Ex Ilva: ok Ue prestito Italia di salvataggio fino a 390 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 feb - Nella nota comunitaria viene indicato che AdI si trova attualmente in difficolta' finanziarie ed e' sottoposta a procedura di insolvenza da febbraio 2024. L'attivita' e' oggetto di una gara d'appalto in corso. L'Italia prevede di completare a breve la procedura di vendita e di trasferire l'attivita' all'offerente selezionato. Fino ad allora, AdI dovra' far fronte a un serio fabbisogno di liquidita' per coprire i costi operativi, come il pagamento dei fornitori e dei salari. Il prestito di salvataggio autorizzato dalla Commissione mira a coprire tali costi operativi per i mesi a venire.

Poiche' il settore siderurgico e' attualmente escluso dagli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014, la Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme Ue in materia di aiuti di Stato: 'Considerati i nuovi e sostanziali sviluppi intervenuti nei mercati siderurgici nella Uee a livello mondiale dal 2014, la Commissione ha proposto, nell'ambito della revisione in corso, di ampliare l'ambito di applicazione degli Orientamenti per includereil settore siderurgico'.

Per Bruxelles il prestito di salvataggio ad AdI evita situazioni di disagio sociale, in particolare in Puglia, una regione in cui il livello di disoccupazione e' costantemente superiore alla media Ue. Tale situazione sarebbe gravemente aggravata da una brusca cessazione delle attivita' di AdI, con conseguenze negative per la filiera industriale che si basa sui prodotti siderurgici e per l'economia della regione.

L'importo del prestito di salvataggio e' proporzionato, in quanto limitato al previsto deficit di liquidita' e rigorosamente limitato ai normali costi operativi. Inoltre, il prestito e' accordato a un tasso di mercato accessibile alle imprese concorrenti e limitato a una durata di sei mesi, dopodiche' l'Italia si impegna a presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova del rimborso.

Ne' il beneficiario (AdI) ne' il suo predecessore (Ilva) hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che 'il prestito per il salvataggio non incide indebitamente sulla concorrenza con altri produttori di acciaio e sugli scambi commerciali nel mercato interno'. Per garantire parita' di trattamento con le altre imprese siderurgiche operanti nel mercato interno, la Commissione applichera' d'ora in poi l'approccio definito nella decisione odierna per gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione alle imprese siderurgiche in difficolta'.

