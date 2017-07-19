Ex Ilva: oggi in Cdm decreto con misure a sostegno dei lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Nel consiglio dei ministri di oggi il Governo intende portare un decreto con misure a sostegno dei lavoratori legati all'ex Ilva. E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nel corso dell'incontro con i sindacati dei metalmeccanici sull'ex Ilva. Inoltre, Mantovano ha illustrato i punti della strategia del Governo per l'ex Ilva: impegno per un futuro green dell'acciaio, con forni elettrici alimentati a Dri; prosecuzione della gara per la vendita degli impianti sulla base delle offerte presentate; tutela dei lavoratori, sia delle acciaierie sia dell'indotto, attraverso un modello di Cassa integrazione che non corrisponda alla Cig per cessazione delle attivita'; e avvio immediato dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto.

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(RADIOCOR) 16-09-26 10:51:46 (0252)GOV 5 NNNN