Ex Ilva: Mimit, in nuovo Dl estensione Cigs ai lavoratori dell'indotto

'Istituito fondo al Ministero per contributi a imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Estensione della Cigs a tutti i lavoratori dell'indotto: lo prevede il decreto legge a tutela dei creditori dell'Ex Ilva approvato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo i dettagli forniti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato il decreto legge contenente specifiche misure volte a tutelare le imprese dell'indotto per l'ipotesi di commissariamento straordinario di Adi (Acciaierie d'Italia, ndr), nonche' i cessionari dei crediti vantati dalle predette imprese, in modo che gli stessi continuino a tenere 'aperta' la disponibilita' all'acquisto pro soluto dei crediti, assicurando la fornitura di beni e servizi e, quindi, la continuita' produttiva degli impianti. In particolare, e' previsto un accesso agevolato delle imprese dell'indotto di Adi, ove questa dovesse essere sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto, al Fondo di garanzia Pmi. La disposizione prevede l'esonero dal pagamento delle commissioni 'una tantum' per l'accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite. Per la misura della garanzia diretta sara' previsto l'innalzamento all'80% per tutte le operazioni. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo di garanzia Pmi e' incrementata fino al 90%. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese devono aver impegnato, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente. Viene inoltre istituito un Fondo presso il Mimit al fine di erogare contributi in favore delle imprese, nell'ambito del de minimis, per abbattere gli interessi che le stesse dovranno corrispondere sui mutui per nuova liquidita'".

com-fil

(RADIOCOR) 31-01-24 16:33:10 (0609) 5 NNNN